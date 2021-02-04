МИД Эстонии вручил послу России ноту протеста в связи с воздушным инцидентом. Вспомнили и про Навального

По мнению Эстонии, речь идет о заслуживающем сожаления серьезном инциденте, который стал очередным в ряду нарушений.
К том уже МИД обратил внимание посла России на вчерашнее заявление министра иностранных дел ЭР, в котором он потребовал незамедлительно освободить Алексея Навального, а также обращаться с мирными демонстрантами, уважая принципы правового государства.
МИД также напомнил о совместном заявлении Евросоюза, в котором однозначно осуждалось назначение Навальному реального лишения свободы на 3,5 года.
Минобороны РФ отрицает факт нарушения воздушного пространства Эстонии.
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