МИД Эстонии: воздержитесь от поездок в те регионы Италии и Испании, где распространен коронавирус

Власти Италии предпринимают все возможные меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса. В регионах Ломбардия и Венето на несколько городов наложен карантин. По всей Италии отменены массовые мероприятия. В ближайшее время может быть нарушено железнодорожное сообщение.

Министерство иностранных дел призывает жителей Эстонии, оказавшихся на данный момент в Италии, соблюдать все распоряжения местных властей.

Кроме того, Министерство иностранных дел советует соблюдать все распоряжения местных властей и на испанском острове Тенерифе, где сегодня на карантин поместили целый отель H10 Palace в курортном городе Коста Адехе.

Министерство иностранных дел советует зарегистрировать свою зарубежную поездку на портале "Reisi Targalt" по адресу https://reisitargalt.vm.ee/registreeri-reis/

В экстренных случаях можно обратиться за помощью в эстонскую консульскую службу +372 53 01 9999 (24 h).

Министерство иностранных дел советует следить за ситуацией: https://reisitargalt.vm.ee/riigid/itaalia/ и https://reisitargalt.vm.ee/riigid/hispaania/.

Необходимую информацию о ситуации, связанной с распространением коронавируса, можно найти также на сайте Итальянской службы гражданской защиты http://www.protezionecivile.gov.it/risk-activities/health-risk/emergenci...

Рекомендации от Департамента здоровья Эстонии можно прочитать: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья