08.03.2020, 13:26

МИД Эстонии: воздержитесь от поездок в те регионы Италии и Испании, где распространен коронавирус

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МИД Эстонии: воздержитесь от поездок в те регионы Италии и Испании, где распространен коронавирус
AFP

В связи с быстрым распространением опасного коронавируса Министерство иностранных дел Эстонии советует не посещать итальянские регионы Ломбардию, Венето, Эмилию-Романью, Тоскану и Сицилию и испанский остров Тенерифе.

Власти Италии предпринимают все возможные меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса. В регионах Ломбардия и Венето на несколько городов наложен карантин. По всей Италии отменены массовые мероприятия. В ближайшее время может быть нарушено железнодорожное сообщение.

Министерство иностранных дел призывает жителей Эстонии, оказавшихся на данный момент в Италии, соблюдать все распоряжения местных властей.

Кроме того, Министерство иностранных дел советует соблюдать все распоряжения местных властей и на испанском острове Тенерифе, где сегодня на карантин поместили целый отель H10 Palace в курортном городе Коста Адехе.

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Министерство иностранных дел советует зарегистрировать свою зарубежную поездку на портале "Reisi Targalt" по адресу https://reisitargalt.vm.ee/registreeri-reis/

В экстренных случаях можно обратиться за помощью в эстонскую консульскую службу +372 53 01 9999 (24 h).

Министерство иностранных дел советует следить за ситуацией: https://reisitargalt.vm.ee/riigid/itaalia/ и https://reisitargalt.vm.ee/riigid/hispaania/.

Необходимую информацию о ситуации, связанной с распространением коронавируса, можно найти также на сайте Итальянской службы гражданской защиты http://www.protezionecivile.gov.it/risk-activities/health-risk/emergenci...

Рекомендации от Департамента здоровья Эстонии можно прочитать: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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