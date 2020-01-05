МИД Эстонии советует избегать поездок в Иран и Ирак

"Также настоятельно рекомендуем воздерживаться от поездок на граничащие с Ираном, Афганистаном, Сирией, Пакистаном и Ираком территории", — сообщило министерство.

В других странах региона продолжают действовать прежние рекомендации Министерства иностранных дел по поездкам, но в связи с ростом напряжения следует быть готовыми к изменению оценки опасности.

Министерство рекомендует находящимся в стране гражданам Эстонии дать о себе знать либо по электронной почте konsul@mfa.ee, либо по телефону 637 7449. Дополнительную информацию также можно найти ЗДЕСЬ.