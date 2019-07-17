17.07.2019, 21:36

МИД Эстонии: Россия должна признать свою роль в трагедии МH17 над Донбассом

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rus.delfi.ee
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МИД Эстонии: Россия должна признать свою роль в трагедии МH17 над Донбассом
Scanpix

Сегодня, в пятилетнюю годовщину крушения малайзийского самолета над Донбассом, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с заявлением, в котором призвал Россию признать свою роль в трагедии и сотрудничать со следствием.

Приводим полностью заявление главы эстонского МИДа.

«Сегодня исполняется пять лет со дня, когда ракетой российского происхождения типа «БУК» был сбит борт MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. Эстония поминает 298 невинных людей, которые потеряли свои жизни в этой ужасной трагедии.

Крайне важно, чтобы все, кто стоит за этим преступлением, были привлечены к ответственности. Эстония доверяет и полностью поддерживает работу международной следственной группы (JIT) и усилия по восстановлению справедливости в отношении жертв и их семей согласно резолюции Совбеза ООН номер 2166.

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Поддерживаем недавнее заявление международной следственной группы, в соответствии с которым в Голландии предъявлены четырем лицам уголовные обвинения.

Россия должны признать свою роль в этой трагедии и всецело сотрудничать в рамках идущего следствия».

Напомним, что JIT назвала имена четырех человек, которые, по ее данным, могут нести ответственность за катастрофу малайзийского "Боинга", произошедшую 17 июля 2014 года. Это три россиянина — бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский и полковник Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

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