МИД Эстонии: Россия должна признать свою роль в трагедии МH17 над Донбассом

Приводим полностью заявление главы эстонского МИДа.

«Сегодня исполняется пять лет со дня, когда ракетой российского происхождения типа «БУК» был сбит борт MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. Эстония поминает 298 невинных людей, которые потеряли свои жизни в этой ужасной трагедии.

Крайне важно, чтобы все, кто стоит за этим преступлением, были привлечены к ответственности. Эстония доверяет и полностью поддерживает работу международной следственной группы (JIT) и усилия по восстановлению справедливости в отношении жертв и их семей согласно резолюции Совбеза ООН номер 2166.

Поддерживаем недавнее заявление международной следственной группы, в соответствии с которым в Голландии предъявлены четырем лицам уголовные обвинения.

Россия должны признать свою роль в этой трагедии и всецело сотрудничать в рамках идущего следствия».