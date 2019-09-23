МИД Эстонии ответил РФ о событиях 1944 года: так называемое ”освобождение” было оккупацией, которая продлилась почти 50 лет

"22 сентября с.г. в день, предшествующий 75-летнему юбилею освобождения пос.Кохила от немецко-фашистских захватчиков, представители Посольства России в Эстонии возложили цветы к памятному камню на братской могиле советских воинов в парке Ластепарк. Здесь покоятся останки 5 человек", — пишет МИД РФ в Twitter.
"Мы отвергаем исторически неверные заявления МИДа России, что Эстония была "освобождена" советскими войсками. Эстонская Республика на принимала участия во Второй мировой войне и была оккупирована как Нацистской Германией, так и Советской Россией. Так называемое ”освобождение” было оккупацией, которая продлилась почти 50 лет", — таков был ответ МИДа Эстонии.
МИД РФ не осталось в стороне и ответило, что "у каждой стороны есть своя перспектива", отметив, что в сентябре 1944 советские войска понесли большие потери в кровавых битвах с нацистскими войсками.
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