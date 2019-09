МИД Эстонии ответил РФ о событиях 1944 года: так называемое ”освобождение” было оккупацией, которая продлилась почти 50 лет

"22 сентября с.г. в день, предшествующий 75-летнему юбилею освобождения пос.Кохила от немецко-фашистских захватчиков, представители Посольства России в Эстонии возложили цветы к памятному камню на братской могиле советских воинов в парке Ластепарк. Здесь покоятся останки 5 человек", — пишет МИД РФ в Twitter.

"Мы отвергаем исторически неверные заявления МИДа России, что Эстония была "освобождена" советскими войсками. Эстонская Республика на принимала участия во Второй мировой войне и была оккупирована как Нацистской Германией, так и Советской Россией. Так называемое ”освобождение” было оккупацией, которая продлилась почти 50 лет", — таков был ответ МИДа Эстонии.

МИД РФ не осталось в стороне и ответило, что "у каждой стороны есть своя перспектива", отметив, что в сентябре 1944 советские войска понесли большие потери в кровавых битвах с нацистскими войсками.

We reject historically inaccurate claims by @mfa_russia that #Estonia was "liberated” by Soviet troops. The Republic of Estonia didn’t take part in #WWII and was occupied by both Nazi Germany & Soviet Russia. The so-called “liberation” was occupation that lasted nearly 50 years.

Each side has its own perspectives. But there is only one #truth, which is based on facts. And this holds that the #RedArmy liberated #Estonia in September 1944, suffering huge losses, after bloody battles with #Nazi Germans. pic.twitter.com/8LRVgx2Prp