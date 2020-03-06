06.03.2020, 20:30

МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам за границу в связи с распространением коронавируса

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Tasub mõelda, kas reis on vajalik.
Tasub mõelda, kas reis on vajalik. Foto: Priit Simson

Из-за продолжающегося распространения коронавируса Министерство иностранных ел Эстонии не рекомендует ездить в Китайскую Народную Республику, Италию, Иран, Японию, Сингапур, Южную Корею, в регион Эльзаса во Франции и в Северный Рейн-Вестфалию в Германии.

Также министерство просит оценить необходимость всех зарубежных поездок.

МИД призывает: если вы действительно решите поехать в опасный регион или регион риска, то следует продумать запасной план, чтобы избежать опасной ситуации или выйти из нее. В таком регионе затруднено обеспечение консульской помощи. Принимая риск, важно позаботиться о своем здоровье и здоровье других. Также сейчас не стоит спешить с планированием отпуска, поскольку вирус еще распространяется.

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