08.03.2020, 20:38

МИД Эстонии: эстонские туристы без признаков болезни могут выйти из карантинных зон Италии и вернуться домой

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МИД Эстонии: эстонские туристы без признаков болезни могут выйти из карантинных зон Италии и вернуться домой
AP

Утром в воскресенье сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, распространяющий ограничения на въезд и выезд на всю автономную область Ломбардия и еще 14 северных провинций для сдерживания распространения коронавируса.
Министерство иностранных дел Эстонии извещает, что эстонские туристы смогут покинуть карантинные зоны через соответствующие контрольные пункты для возвращения домой.

"В связи с введенным в Ломбардии, а также провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия карантинным режимом, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам, у которых не проявляются симптомы заболевания, вернуться домой", — говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе.

Министерство советует оценить свое состояние здоровья, и если температура превышает 37,5 градуса, нужно находится дома (месте размещения) и позвонить в скорую помощь.

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Тем, кто решит остаться в карантинных зонах, следует выполнять распоряжения властей.
В настоящий момент транспорт работает в обычном режиме, но выезд нужно будет обосновать своим возвращением на родину или в место постоянного жительства. В случае возникновения проблем с возвращением домой МИД просит звонить по телефону консульской помощи : +372 53 01 9999 (24 h).

Другую информацию и указания можно найти на сайте МИД.

За последние сутки заболеваемость в Италии резко выросла: число заболевших увеличилось с 5883 до 7375, скончавшихся - с 233 до 366.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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