МИД Эстонии: эстонские туристы без признаков болезни могут выйти из карантинных зон Италии и вернуться домой

"В связи с введенным в Ломбардии, а также провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия карантинным режимом, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам, у которых не проявляются симптомы заболевания, вернуться домой", — говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе.

Министерство советует оценить свое состояние здоровья, и если температура превышает 37,5 градуса, нужно находится дома (месте размещения) и позвонить в скорую помощь.

Тем, кто решит остаться в карантинных зонах, следует выполнять распоряжения властей.

В настоящий момент транспорт работает в обычном режиме, но выезд нужно будет обосновать своим возвращением на родину или в место постоянного жительства. В случае возникновения проблем с возвращением домой МИД просит звонить по телефону консульской помощи : +372 53 01 9999 (24 h).

Другую информацию и указания можно найти на сайте МИД.

За последние сутки заболеваемость в Италии резко выросла: число заболевших увеличилось с 5883 до 7375, скончавшихся - с 233 до 366.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья