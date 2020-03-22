МИД ЭР: въезд в страну жителям Эстонии всегда открыт. Но скоро не будет возможности вернуться

В то же время МИД ЭР просит учитывать, что возможности вернуться в Эстонию в условиях закрытия границ и прекращения транспортного сообщения будут очень сильно ограничены.

МИД передает обновленную инфомацию для находящихся за пределами страны.

Новые дополнительные авиарейсы:

22 марта в 13.30 состоится спецрейс Atlantic Travel из южного аэропорта Тенерифе (Tenerife Sur) в Ригу. Есть ещё свободные места, всем желающим просим дать о себе знать по адресу: atlantic@atlantic.lv. Из аэропорта Риги в 22:00 специальный автобус Lux Express доставит всех желающих в Эстонию, желающим просим дать о себе знать по адресу info@luxexpress.eu.

Спецрейс Nordica из Малаги в Таллинн запланирован на вторник, 24 марта в 12:45. Бронирование билетов: www.nordica.ee/lendamekoju. Также жители Испании, которые хотят вернуться домой, имеют возможность воспользоваться полётом Таллинн-Малага, который вылетит 24 марта в 8:00.

В понедельник, 23 марта в 15:50 состоится спейрейс Air Baltic из Стамбула в Ригу. Для бронирования следует позвонить по номеру: +371 6710 7771.

В понедельник, 23 марта состоится эвакуационный рейс, организованный Литвой, из Бали в Вильнюс. Всем заинтересованным следует незамедлительно зарегистрироваться по адресу: https://www.kidytour.lt/skrydis-balis-vilnius или дать о себе знать посольству Эстонии в Канберре (имя, личный код, номер паспорта, телефонный номер): consular.canberra@mfa.ee

В пятницу, 27 марта отправится организованный Литвой эвакуационный рейс из Хошимина в Каунас с остановкой в Бангкоке. Если Вас интересует данный рейс, то зарегистрироваться можно здесь: https://www.vietnamballoons.com/book-online. Цена билета 999 евро.

Важная консульская информация: