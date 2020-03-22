МИД ЭР: въезд в страну жителям Эстонии всегда открыт. Но скоро не будет возможности вернуться

В воскресенье, 22 марта в 14:00 из Киева (аэропорт Борисполь) вылетит самолёт в Таллинн, который ожидает всех жителей Эстонии, которые хотят добраться до Таллинна. Полёт проводит Skyup Airlines, информацию о полёте можно найти здесь: https://skyup.aero/uk/results?departure_city=IEV&arrival_city=TLL&date_f.... Регулярные рейсы из Киева в Таллинн прервались 17 марта и на данный момент это единственная возможность вернуться из Киева в Таллинн в ближайшее время.
В воскресенье, 22 марта в 17:40 отправляется спецрейс Air Baltic из Абу-Даби в Ригу. Для бронирования следует позвонить по номеру: +371 6710 7771. Дополнительная информация: https://www.airbaltic.com/ru/aktualnaja-informacija
В понедельник, 23 марта, состоится организованный Германией чартерный рейс из Аргентины, из Буэнос-Айреса во Франкфурт; о желании попасть на рейс нужно незамедлительно сообщить по номеру +372 5301 9999.
В понедельник, 23 марта отправляется спецрейс Air Baltic из Тбилиси в Ригу. Для бронирования билета, пожалуйста, позвоните по номеру : +371 67207771.
Во вторник и среду, 24 и 25 марта отправляются спецрейсы Air Baltic из Амстердама в Ригу. Для бронирования билета, пожалуйста, позвоните по номеру : +371 67207771.
По просьбе министерства иностранных дел Tallink изменил в период 19.03-22.03 (включительно) время отправки последнего судна Megastar из Хельсинки в Таллинн. Megastar отправляется в 23:00, билеты продаются в порту до 22:50.
Также нам известно о следующих полётах для возвращения в страны Балтии:
Из более далёких пунктов назначения возможно прилететь в Хельсинки и оттуда отправиться на пароме в Таллинн
Эдинбург (Ryanair, 23.03)
Франкфурт (Lufthansa, до 23.03, так же 25.03 и 27.03)
Дюсселдорф-Веце (Ryanair, 23.03)
Стамбул (Полёты Turkish Airlines 22 и 24–26 марта будут проходить по плану. Турция уже прервала транспортное сообщение с 46 странами и это постоянно меняется).
Лондон (Ryanair, последний рейс 23.03; несколько полётов Easyjet, первые свободные мета 29.03 )
Минск (Belavia, следующие рейсы 26.03, 28.03)
Стокгольм (первый возможный рейс LOT 29.03, спецрейс Nordica по маршруту Норидж-Стокгольм-Таллинн 21.03 распродан)
Из США состоится несколько рейсов в Европу, в том числе полёт Delta из Нью-Йорка в Лондон. Точную информацию можно найти на домашней странице авиакомпании.
Рейсы между Индией и Европой осуществляются как минимум до 22 марта.
Из Вьетнама в Европу летают Qatar, Emirates, Turkish и China Airlines. Расписание полетов за день до отправления: http://noibaiairport.vn/HOME/Lichbay.aspx; кол-центр аэропорта Нойбай (Ханой): 1900 636 535
Для бронирования обратитесь, пожалуйста, к туроператору.
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