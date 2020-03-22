22.03.2020, 13:08

МИД ЭР: въезд в страну жителям Эстонии всегда открыт. Но скоро не будет возможности вернуться

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МИД ЭР: въезд в страну жителям Эстонии всегда открыт. Но скоро не будет возможности вернуться
Andres Putting

Министерство иностранных дел и зарубежные представительства Эстонии продолжают сотрудничество с туристическими и транспортными предприятиями и другими странами, чтобы находить возможности и оказывать посредничество по возвращению жителей Эстонии домой.

В то же время МИД ЭР просит учитывать, что возможности вернуться в Эстонию в условиях закрытия границ и прекращения транспортного сообщения будут очень сильно ограничены.

МИД передает обновленную инфомацию для находящихся за пределами страны.

Новые дополнительные авиарейсы:

22 марта в 13.30 состоится спецрейс Atlantic Travel из южного аэропорта Тенерифе (Tenerife Sur) в Ригу. Есть ещё свободные места, всем желающим просим дать о себе знать по адресу: atlantic@atlantic.lv. Из аэропорта Риги в 22:00 специальный автобус Lux Express доставит всех желающих в Эстонию, желающим просим дать о себе знать по адресу info@luxexpress.eu.

Спецрейс Nordica из Малаги в Таллинн запланирован на вторник, 24 марта в 12:45. Бронирование билетов: www.nordica.ee/lendamekoju. Также жители Испании, которые хотят вернуться домой, имеют возможность воспользоваться полётом Таллинн-Малага, который вылетит 24 марта в 8:00.

В понедельник, 23 марта в 15:50 состоится спейрейс Air Baltic из Стамбула в Ригу. Для бронирования следует позвонить по номеру: +371 6710 7771.

В понедельник, 23 марта состоится эвакуационный рейс, организованный Литвой, из Бали в Вильнюс. Всем заинтересованным следует незамедлительно зарегистрироваться по адресу: https://www.kidytour.lt/skrydis-balis-vilnius или дать о себе знать посольству Эстонии в Канберре (имя, личный код, номер паспорта, телефонный номер): consular.canberra@mfa.ee

В пятницу, 27 марта отправится организованный Литвой эвакуационный рейс из Хошимина в Каунас с остановкой в Бангкоке. Если Вас интересует данный рейс, то зарегистрироваться можно здесь: https://www.vietnamballoons.com/book-online. Цена билета 999 евро.
Важная консульская информация:

Для тех, кто желает вернуться из Новой Зеландии, хорошей новостью является то, что Австралия решила 20 марта в 21:00 (местное время) продлить период транзита до 72 часов. Это значит, что до 23 марта 21:00 (местное время) ещё дозволено путешествовать через аэропорты Австралии. Пересадка должна быть запланирована на тот же день. Сперва период транзита должен был составлять 36 часом.

Напоминаем, что все те, кто возвращаются в Эстонию через Финляндию, должны быть готовыми предъявить авиакомпании дополнительные документы (например, забронированные билеты на паром), чтобы доказать Ваше намерение отправиться из Финляндии в Эстонию.

Несмотря на новое постановление правительства Финляндии по въезду в страну, которое вступило в силу в полночь 22 марта, граждане и постоянные жители Эстонии смогут попасть домой и через Финляндию. Транзит через международные аэропорты и порты Финлянции будет разрешён. Например, из аэропорта Вантаа или порта Турку путешественник может свободно и самостоятельно прибыть в порт Хельсинки, чтобы попасть на паром, отправляющийся в Таллинн.

Чтобы попасть из Риги в Эстонию, советуем использовать следующие варианты: a) доехать поездом из Риги до Лугажи (недалеко от города Валка), время отправления 10:34 и 18:15 (при использовании первого варианта возможно в тот же день пересесть на поезд Валга-Таллинн; b) если Вы путешествуете большой компанией, то свяжитесь с фирмой Lux Expressiga (info@luxexpress.eu), чтобы дать о себе знать и при возможности организовать совместный транспорт; с) взять такси и доехать на нём до пограничного пункта Икла или Валка и попросить кого-нибудь вас забрать (например, члена семьи или друга); d) арендовать машину в Риге и возвратить её в Таллинне.

Уже ранее объявленные спецполёты и спецрейсы на паромах:

22, 24 и 25 марта отправляются спецрейсы Air Baltic из Лондона аэропорта Гатвик в Ригу. Для бронирования билета, пожалуйста, позвоните по номеру : +371 67207771. Дополнительная информация: https://www.airbaltic.com/et/airbaltic-lisab-lennuliine-et-tuua-tagasi-k...

В воскресенье, 22 марта в 14:00 из Киева (аэропорт Борисполь) вылетит самолёт в Таллинн, который ожидает всех жителей Эстонии, которые хотят добраться до Таллинна. Полёт проводит Skyup Airlines, информацию о полёте можно найти здесь: https://skyup.aero/uk/results?departure_city=IEV&arrival_city=TLL&date_f.... Регулярные рейсы из Киева в Таллинн прервались 17 марта и на данный момент это единственная возможность вернуться из Киева в Таллинн в ближайшее время.

В воскресенье, 22 марта в 17:40 отправляется спецрейс Air Baltic из Абу-Даби в Ригу. Для бронирования следует позвонить по номеру: +371 6710 7771. Дополнительная информация: https://www.airbaltic.com/ru/aktualnaja-informacija

В понедельник, 23 марта, состоится организованный Германией чартерный рейс из Аргентины, из Буэнос-Айреса во Франкфурт; о желании попасть на рейс нужно незамедлительно сообщить по номеру +372 5301 9999.

В понедельник, 23 марта отправляется спецрейс Air Baltic из Тбилиси в Ригу. Для бронирования билета, пожалуйста, позвоните по номеру : +371 67207771.

Во вторник и среду, 24 и 25 марта отправляются спецрейсы Air Baltic из Амстердама в Ригу. Для бронирования билета, пожалуйста, позвоните по номеру : +371 67207771.

По просьбе министерства иностранных дел Tallink изменил в период 19.03-22.03 (включительно) время отправки последнего судна Megastar из Хельсинки в Таллинн. Megastar отправляется в 23:00, билеты продаются в порту до 22:50.

Также нам известно о следующих полётах для возвращения в страны Балтии:

Из более далёких пунктов назначения возможно прилететь в Хельсинки и оттуда отправиться на пароме в Таллинн

Эдинбург (Ryanair, 23.03)

Франкфурт (Lufthansa, до 23.03, так же 25.03 и 27.03)

Дюсселдорф-Веце (Ryanair, 23.03)

Стамбул (Полёты Turkish Airlines 22 и 24–26 марта будут проходить по плану. Турция уже прервала транспортное сообщение с 46 странами и это постоянно меняется).

Лондон (Ryanair, последний рейс 23.03; несколько полётов Easyjet, первые свободные мета 29.03 )

Минск (Belavia, следующие рейсы 26.03, 28.03)

Стокгольм (первый возможный рейс LOT 29.03, спецрейс Nordica по маршруту Норидж-Стокгольм-Таллинн 21.03 распродан)

Из США состоится несколько рейсов в Европу, в том числе полёт Delta из Нью-Йорка в Лондон. Точную информацию можно найти на домашней странице авиакомпании.

Рейсы между Индией и Европой осуществляются как минимум до 22 марта.

Из Вьетнама в Европу летают Qatar, Emirates, Turkish и China Airlines. Расписание полетов за день до отправления: http://noibaiairport.vn/HOME/Lichbay.aspx; кол-центр аэропорта Нойбай (Ханой): 1900 636 535

Для бронирования обратитесь, пожалуйста, к туроператору.

Связаться можно со следующими турфирмами:
Estravel: estravel@estravel.ee, тел: +372 6 266 266
Baltic Tours: klienditeenindus@baltictours.ee
CWT Estonia: city-ee@mycwt.com
Go Travel: ariklient@gotravel.ee
Reisibüroo Atlas: tartu@atlas.ee
WRIS: tellimus@wris.ee

Министерство иностранных дел продолжает плотный обмен информацией как с турфирмами, так и с другими странами Европейского союза, чтобы жители Эстонии, находящиеся далеко от дома и оставшиеся, по нашей информации без возможности вернуться домой, смогли попасть на возможные эвакуационные рейсы. Нужно учесть, что стоимость рейсов варьируется и зависит от наполняемости.

Если вы оказались за границей в ловушке и не можете найти возможности возвращения, просим сообщить об этом по номеру +372 5301 9999 (24h).

В связи с возможным введением новых ограничений на поездки или прерыванием транспортного сообщения МИД просит всех жителей Эстонии, находящихся в путешествии, по возможности быстро вернуться домой или подготовиться к долгому пребыванию в стране местонахождения.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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