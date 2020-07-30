МИД ЭР прокомментировал решение Литвы отменить карантин для прилетающих из Украины граждан

"Однако каждая страна имеет право самостоятельно принимать подобные решения, а также отменять или вводить новые правила, — заявила директор бюро консульской помощи МИД ЭР Тийна Калласмаа в интервью передаче "Подробности", выходящей на волне "Радио 4". — Но в таком решении, конечно, есть определенные риски. Однако мы не можем полностью закрыть границы, чтобы исключить все угрозы".

"Идет обмен информацией между странами, но каждое государство имеет право самостоятельно решать, какие правила и законы принимать. Есть такое право и у Литвы. Она решила, что количество граждан, которые могут вернуться из Украины, не такое большое, и серьезной угрозы распространения коронавируса нет", — добавила чиновник.

По словам Калласмаа, в данный момент эстонские власти не планируют принимать какие-то дополнительные меры безопасности в контексте этого решения Литвы.