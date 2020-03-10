МИД добавил в список не рекомендованных для поездок стран Францию и Германию

Если до сих пор жителям Эстонии советовали не ездить лишь во французский регион Эльзас и федеральную землю Северный Рейн-Вестфалию в Германии, то теперь предупреждение касается поездок в эти страны целиком, подтвердили ERR в МИД ЭР.

Внешнеполитическое ведомство советует жителям Эстонии как следует взвесить необходимость и целесообразность поездок во Францию и Германию.

По последним данным, число инфицированных вирусом Covid-19 во Франции превысило 1400 человек, а в Германии — 1000 человек.

В целом эстонские власти в связи с распространением коронавируса не советуют жителям страны путешествовать в Италию, Францию, Германию, Китай, Иран, Японию, Сингапур и Южную Корею.