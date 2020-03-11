МИД добавил в список не рекомендованных для поездок стран Египет, Израиль и часть Испании

Впрочем, МИД просит воздержаться от поездок и в остальную часть Испании, пишет rus.err.

Так образом, МИД не рекомендует путешествовать в Японию, Сингапур, Италию, Францию, Германию, Испанию, Египет и Израиль.

Изходя из оценки Департамента здоровья зонами повышеного риска коронавируса являются Китайская Народная Республика, Италия, Иран, Южная-Корея.

Как подчеркнуло министерство, следует учитывать, что меры по предотвращению распространения вируса могут охватить не отдельные регионы, но всю территорию страны. При этом существует опасность внезапно оказаться в закрытой для въезда и выезда стране на время карантина.

МИД советует зарегистрировать свою зарубежную поездку на портале https://reisitargalt.vm.ee/ и соблюдать все распоряжения местных властей. Служба помощи 24 часа в сутки: +372 5301 9999 .

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.