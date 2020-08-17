МИД Чехии опасается повторения украинского сценария и вторжения России в Беларусь

Европейский Союз должен предостеречь Москву от подобного варианта и со всей четкостью дать понять, что военные действия на территории Беларуси неприемлемы, заявил он в эфире чешского телеканала CT в понедельник, 17 августа. "Мы выступаем против повторения украинского сценария и аннексии Крыма", - подчеркнул Петржичек.

Он также заявил, что кадры протестов в Минске напоминают ему о бархатной революции в Чехословакии в 1989 году. Ее жители боролись за лучшую жизнь, благополучие, свободу и демократию, отметил чешский министр. "И я думаю, что право на это есть и у белорусов", - добавил он.

В Чехии выражают солидарность с протестующими белорусами

Правительство в Праге созвало на 18 августа заседание национального совета безопасности по ситуации в Беларуси. В знак солидарности с участниками мирных протестов в Минске и других белорусских городах мэрия Праги вывесила исторический бело-красно-белый флаг, ставший символом белорусской оппозиции и протестов. Кроме того, в минувшие выходные акции солидарности с протестующими белорусами прошли в Праге и Брно.

В Беларуси уже более недели не затихают акции протеста и забастовки, которые начались после президентских выборов 9 августа. По версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко, его главный оппонент Светлана Тихановская не признала официальные итоги выборов. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли.