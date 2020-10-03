Мгла из России накрыла Эстонию: показатели загрязнения воздуха превысили норму

На этой неделе небо в Эстонии кажется мутным. Считается, что это связано с лесными пожарами, вспыхнувшими в минувшие выходные на севере далекой Калифорнии.

"С вечера четверга эти загрязнения распространились по всей Эстонии. Это можно было заметить на закате солнца, небо было красным. Кроме того, наши центры мониторинга зафиксировали превышение уровня концентрации мелких частиц в воздухе", — говорит руководитель отдела управления качеством воздуха Центра экологических исследований Эрик Тейнемаа.

По словам Тейнемаа, наибольший уровень загрязнения можно наблюдать в крупных городах Эстонии, например, в Таллинне и Тарту, где к принесённым ветром частичкам добавляются и выбросы загрязняющих веществ, которые ежедневно образуются в ходе жизнедеятельности города.

Впрочем, нынешние замеры опасений не вызывают. "Хуже, если такое отклонение от нормы продержится длительное время. Тогда могут страдать уязвимые группы населения, астматики, например. Конечно, ничего не случается по щелчку. Сразу это не почувствовать, но риски постепенно растут", — подчеркивает Тейнемаа.