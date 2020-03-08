08.03.2020, 11:03
Международный женский день | ГАЛЕРЕЯ: На улице Виру за самые лучшие цветы идут настоящие бои!(13)
Наш фотокорреспондент с утра отправился на цветочный базар на столичной улице Виру, чтобы посмотреть - что предлагают продавцы 8 марта мужчинам. Торговля идет очень бойко! Оцените ассортимент сами!
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