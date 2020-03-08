Международный женский день | Euronews включил Каю Каллас в список самых вдохновляющих женщин Европы

Представляя Каллас, телеканал пишет, что бывший депутат Европарламента, Кая Каллас - лидер находящейся в оппозиции Партии реформ - вносит большой вклад в борьбу за гендерное равенство. Привносит в законодательный процесс энергию молодости.

Отмечается также, что год назад она претендовала на то, чтобы стать первым в Эстонии премьер-министром.

В этот список также вошли, к примеру, премьер-министр Финляндии Санна Марин и экологическая активистка Грета Тунберг.

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