Международный женский день | Euronews включил Каю Каллас в список самых вдохновляющих женщин Европы(8)
По случаю Международного женского дня телеканал Euronews составил список из 19 женщин континента, с которых будет полезно брать пример. В их число вошла и председатель Партии реформа Кая Каллас.
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