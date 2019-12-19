Международный конкурс молодых механиков приглашает к участию учащихся из Эстонии

”Это уже третий раз, когда мы организуем конкурс молодых механиков в Эстонии, и в этом году мы ожидаем наибольшего числа участников, потому что соревноваться между собой будут все крупнейшие в Эстонии центры профессионального образования для молодых инженеров-механиков в возрасте 18–23 лет”, — сказала руководитель по маркетингу Inter Cars Eesti OÜ Екатерина Старостина. По ее словам, в Эстонии наблюдается большой дефицит мотивированных механиков, и это одна из причин, по которой они проводят конкурс.

”В этом году соревнования обещают быть интересными: в прошлом году выиграли ученики из Пярнуского уезда и Курессааре, однако в этот раз примут участие также студенты Таллиннского центра профессионального образования, Таллиннской Ласнамяэской школы механики и Ида-Вирумааского центра профессионального образования, которые являются одними из крупнейших школ в Эстонии”, — сказала Старостина. Если в прошлом году на финал в Польшу отправили всех трех победителей, то в этом году выберут только одного, поэтому конкуренция будет еще серьезнее.