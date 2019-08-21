Международный конгресс соберет в Таллинне признанных хирургов и терапевтов

Основными темами четырехдневного конгресса станут повреждения локтевых суставов, запястий и области рук, а также наиболее часто встречающиеся болезни, отдельное внимание будет посвящено проблемам, связанным с верхними конечностями. В рамках конгресса состоятся курсы и семинары, лекторы — специалисты в своей области и признанные во всем мире первопроходцы.

С приветствием к участникам конгресса обратится вице-мэр Бетина Бешкина, курирующая области социального обеспечения и здравоохранения, отметившая, что для Таллинна большая честь принимать более 300 выдающихся докторов со всего мира.

”Тема конференции чрезвычайно важна, ведь в Эстонии ежегодно регистрируется 166 200 несчастных случаев. Особенно тревожит тот факт, что 18.3% несчастных случаев происходит с детьми в возрасте до 15 лет, — сказала Бешкина. — Несмотря на то, что мы живем в технологичном 21-м веке, когда работа все чаще автоматизируется, либо к ней и вовсе привлекаются роботы, наши руки незаменимы в повседневном труде”.

Цель проведения конгресса — развитие международной работы в сфере хирургии и терапии рук, создание условий для совместного повышения квалификации и достижение общих стандартов лечения.

По инициативе Эстонского общества хирургии рук крупное международное мероприятие проводится в Эстонии впервые, помимо Скандинавских стран активный вклад в проведение конгресса внесли также коллеги из Сингапурского общества хирургии рук.