18.02.2020, 07:40

Международный центр обороны проанализировал, обладает ли Эстония достаточными запасами на случай чрезвычайной ситуации

 (1)
EST
MTÜ Eluliin
Foto on illustratiivneFoto: Martin Dremljuga

По заказу Министерства сельской жизни Эстонии и Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Международный центр обороны и безопасности (ICDS) составил список продовольственных товаров и предметов первой необходимости для населения страны во время серьезного кризиса.

Аналитики ICDS дали также приблизительную оценку наличия этих товаров у жителей Эстонии, а также просчитали логистику и цены закупки государственных запасов на случай чрезвычайных ситуаций.

Помимо количества продуктов питания и потребительских товаров, аналитики обратили внимание и на правовые вопросы накопления запасов и возможности их хранения и распределения. Вода, топливо и лекарственные препараты не были включены в данный анализ.

”Обеспечение со стороны государства долгосрочных запасов продовольствия и предметов первой необходимости для всего населения Эстонии не является ни реалистичным, ни разумным. В определенной степени чрезвычайные запасы необходимы, и сотрудничество с частными компаниями играет здесь важную роль”, — сказал Иво Ююрвее, один из авторов анализа ICDS. ”Приобретая запасы, нужно иметь в виду, что наиболее уязвимыми являются жители больших городских панельных домов — у них в наличии наименьшее количество запасов дома, и нет хороших альтернатив канализации, газу и центральному отоплению”.

Во времена кризиса населению нужны специфические товары, которые обычно не потребляются или потребляются мало, например, свечи для приготовления горячей пищи. Целесообразно запастись продуктами питания, которыми государство уже посоветовало людям запастись — злаки, консервы и т. д.

Более точное количество имеющихся запасов не подлежит публичной огласке, чтобы не предоставлять важную информацию для облегчения планирования враждебной деятельности против Эстонии или не нанести ущерб коммерческим интересам компаний, которые поделились данными о состоянии своих складов.

В ходе анализа эксперты ICDS ознакомились с решениями Финляндии, Норвегии, Швеции, Великобритании, Литвы и других стран, а также учли рекомендации международных организаций. Опыт других стран показывает, что участие бизнеса и функционирование торговой сети в случае кризиса являются ключевыми. Логично организовать централизованную логистику, так как такие кризисные перевозки не могут быть организованы отдельно министерствами или местными самоуправлениями.

Рекомендации по распределению задач между государством и местными самоуправлениями:

Государство:

-покупает товары на более длительные периоды кризиса или заключает предварительные договора для обеспечения таковых.
-своевременно доставляет продукты и товары в пункты распределения местного самоуправления (например, благодаря предварительным контрактам с логистическими компаниями).
-поддерживает местные власти в планировании распределения товаров и продуктов, а также проверяет их готовность на учениях.

Местные власти:

-имеют обзор о своём населении и его местонахождении.
-определяют в сотрудничестве с государством точки распространения и возможные дополнительные точки распространения товаров и продуктов (предпочтительно возле торговых центров или в других местах, куда люди привыкли обычно ходить).
-планируют местное распределение запасов и находит партнеров для этой цели, таких как департамент спасения, некоммерческие организации (включая религиозные) и другие сети.

Читайте также: