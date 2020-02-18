Международный центр обороны проанализировал, обладает ли Эстония достаточными запасами на случай чрезвычайной ситуации

Аналитики ICDS дали также приблизительную оценку наличия этих товаров у жителей Эстонии, а также просчитали логистику и цены закупки государственных запасов на случай чрезвычайных ситуаций.

Помимо количества продуктов питания и потребительских товаров, аналитики обратили внимание и на правовые вопросы накопления запасов и возможности их хранения и распределения. Вода, топливо и лекарственные препараты не были включены в данный анализ.

”Обеспечение со стороны государства долгосрочных запасов продовольствия и предметов первой необходимости для всего населения Эстонии не является ни реалистичным, ни разумным. В определенной степени чрезвычайные запасы необходимы, и сотрудничество с частными компаниями играет здесь важную роль”, — сказал Иво Ююрвее, один из авторов анализа ICDS. ”Приобретая запасы, нужно иметь в виду, что наиболее уязвимыми являются жители больших городских панельных домов — у них в наличии наименьшее количество запасов дома, и нет хороших альтернатив канализации, газу и центральному отоплению”.

Во времена кризиса населению нужны специфические товары, которые обычно не потребляются или потребляются мало, например, свечи для приготовления горячей пищи. Целесообразно запастись продуктами питания, которыми государство уже посоветовало людям запастись — злаки, консервы и т. д.

Более точное количество имеющихся запасов не подлежит публичной огласке, чтобы не предоставлять важную информацию для облегчения планирования враждебной деятельности против Эстонии или не нанести ущерб коммерческим интересам компаний, которые поделились данными о состоянии своих складов.