Международная делегация ознакомилась с работой социальной сферы Таллинна

Представители социальной сферы Латвии, Норвегии, Беларуси и России приехали в Эстонию в рамках программы обмена опытом сотрудничества некоммерческих объединений и местных самоуправлений.

Вице-мэр Таллинна рассказала гостям о муниципальном и социальном жилье, мерах поддержки для пожилых людей, семей с детьми, малообеспеченных, нуждающихся в поддержке пожилых и людей с особыми потребностями, а также о сотрудничестве города с недоходными объединениями в оказании социальных услуг. Участники встречи обсудили и другие вопросы социальной сферы.

Как отметила вице-мэр Бетина Бешкина, некоторые детали организации социальной работы в Таллинне вызвали у гостей особенно большой интерес: ”Много вопросов было задано относительно сотрудничества городских социальных служб и некоммерческих организаций, оказывающих услуги по заказу города. Очень активны были коллеги из Латвии — проблемы у нас во многом похожие, а значит и варианты решений, которые уже успешно внедрены в Таллинне, могут стать приемлемыми и для наших южных соседей”.