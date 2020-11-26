Метлев: нам необходимо языковое обволакивание и давление, как в cтранах большой культуры

"Я не согласен с мнением, что местные русские поголовно плохо знают эстонский. Или только на начальном уровне. Даже некоторые местные самоуправления не верят, что местные русские могут понять простое эстонское предложение. Я всегда всем отправляю интеграционный мониторинг. Серьезное социологическое исследование, которое проходит каждые три года. В нем уже давно доказано, что эстонским языком владеют свободно или хорошо чуть меньше половины местных русских и представителей других национальностей. Понимает и немного говорит каждый третий. Это огромное количество людей.

Результаты мониторинга

Когда я слышу сообщение на Балтийском вокзале: поезд Таллинн-Клоога отходит с пятого пути на русском, я задумываюсь. Слова: rong Tallinn-Klooga lahkub viiendalt teelt — вообще никто не поймет? На самом деле, все отлично все понимают. У нас русских людей ставят в ситуацию, когда с ними общаются как с детьми. Для меня это унизительно. Для кого-то, может, нет.

Есть такой термин — языковое обволакивание и давление. Когда вы приезжаете во Францию или Италию, или в любую другу страну большой культуры, это хорошо чувствуется. Там ты понимаешь общий консенсус — здесь говорят на государственном языке. Это тебя подвигает к мысли, что этот язык тебе необходим. Сначала стараешься понимать простые тексты, потом говорить, если нужна помощь — просишь помощи.

Переезжая в страны большой культуры, где язык обволакивает и слегка давит, иностранцы сразу его осваивают. Это то, чего нет у эстонского языка из-за его размеров. Но это можно сформировать. Я не требую наслать на всех Языковой департамент. Конечно, пусть на вокзалах объявляют и на русском, но нужно понимать, что из-за этого возникает ощущение — якобы здесь эстонский язык не очень нужен. Если не будет создаваться среды, где эстонский необходим и доминантный, то я призываю эстонское государство потом не удивляться, когда некоторые будут относиться к эстонскому языку более индифферентно. Очень важна школа — должна быть единая эстоноязычная школа для всех учеников Эстонии, а не разделение советского образца, как сейчас".