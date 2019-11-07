Месяц здоровья: хватит вредить своим зубам

”Все начинается дома, в семье. По мнению стоматологов, укоренившаяся за годы привычка чистить зубы после завтрака и использовать зубные щетки с жесткой щетиной, а также неумение правильно применять зубную нить широко распространены в Эстонии, но это вредит зубам”, — перечисляет основные факторы доктор Лаури Вахтра, главврач Kliinik 32 и организатор месяца здоровья зубов.

Продолжительность жизни человека увеличилась, и необходимость лучше ухаживать за зубами стала куда более насущной. Здоровые зубы играют важную роль в продолжительности здоровой жизни.

По словам стоматологов, еще один повод для беспокойства — это распространение в учреждениях образования и успешных компаниях корзин со здоровыми продуктами, чтобы каждый мог перекусить овощами или фруктами в любой момент дня, с целью популяризации здорового питания.

”Здоровое питание полезно, но стоматологи хотели бы напомнить вам, что каждый здоровый перекус является приемом пищи, а между приемами пищи должны быть перерывы, и их рекомендованная продолжительность — не меньше 2,5 часов”, — говорит доктор Лаури Вахтра.

На открытии месяца здоровья зубов в Эстонском музее здравоохранения шла речь о вреде курения для зубов, а также об энергетических напитках и Coca-Cola, которые влияют на здоровье зубов молодого поколения.