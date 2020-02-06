Месяц дружбы — месяц добрых сердец в Мустамяэ: помогите семьям с детьми!

”Печально, но факт — у многих детей в нашем районе нет дома элементарных бытовых предметов и гигиенических средств, без которых мы обычно даже не представляем жизнь”, — признается старейшина района Лаури Лаатс. ”Но известно также и то, что у многих из нас в шкафах без дела лежит много вещей, которых другим не хватает. Вместе мы можем помочь друг другу! В месяц дружбы мы приглашаем жителей Мустамяэ осмотреть свои шкафы и кладовки — вдруг там найдется постельное белье (подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки), полотенца и банные полотенца, пригодные для повторного использования, и найти время, чтобы принести это в наши ящики для пожертвований. Мы также очень благодарны всем тем, кто готов купить зубные щетки, зубную пасту, шампунь, гель для душа, мыло, гигиенические прокладки, а также подгузники — в ящики для пожертвований можно положить и такие предметы первой необходимости, так как не секрет, что в семьях с детьми такие вещи очень быстро расходуются.

Мы опубликовали призыв к благотворительности в газете Мустамяэ 3 февраля, и мне стало тепло на сердце, когда я увидел первых щедрых благотворителей уже в тот же день. Я не устаю повторять: лучшее сообщество живет и работает в Мустамяэ, быть старейшиной в таком районе — одно удовольствие!”

Двери управы района Мустамяэ открыты для людей с щедрым сердцем с понедельника по четверг с 9 до 17 и в пятницу с 9 до 14, в фойе культурного центра ”Кая” ящики для пожертвований для будут стоять по средам с 17 до 20. Поможем вместе!