Местные жители встретили в штыки планы Таллинна продлить улицу Мустакиви до Пирита

Улица Мустакиви заканчивается на пересечении с Нарвским шоссе, однако столичные власти планируют в скором времени продлить ее до улицы Козе через пустырь, связав районы Ласнамяэ и Пирита.

По мнению местных жителей, на улице Козе безумного потока машин не наблюдается. Поэтому необходимости создавать новый транспортный коридор нет.

"Власти хотят решить проблему очень простым способом — построить новую дорогу в непосредственной близости к частным домам и в природоохранной зоне", — выразил обеспокоенность местный житель Андрес Санг.

Столичные чиновники предлагают дождаться результатов исследований, которые должны выявить как пользу от новой дороги, так и возможные риски.