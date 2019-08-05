Местные жители встретили в штыки планы Таллинна продлить улицу Мустакиви до Пирита

Улица Мустакиви заканчивается на пересечении с Нарвским шоссе, однако столичные власти планируют в скором времени продлить ее до улицы Козе через пустырь, связав районы Ласнамяэ и Пирита.
По мнению местных жителей, на улице Козе безумного потока машин не наблюдается. Поэтому необходимости создавать новый транспортный коридор нет.
"Власти хотят решить проблему очень простым способом — построить новую дорогу в непосредственной близости к частным домам и в природоохранной зоне", — выразил обеспокоенность местный житель Андрес Санг.
Столичные чиновники предлагают дождаться результатов исследований, которые должны выявить как пользу от новой дороги, так и возможные риски.
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