05.08.2019, 22:01

Местные жители встретили в штыки планы Таллинна продлить улицу Мустакиви до Пирита

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rus.delfi.ee
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Mustakivi sild. Lasnamägi
Mustakivi sild. LasnamägiFoto: Karin Kaljuläte

Планы Таллинна продлить улицу Мустакиви до района Пирита вызвали бурные споры: город заявляет, что новая дорога крайне необходима, а местные жители считают иначе, пишет rus.err.ee.

Улица Мустакиви заканчивается на пересечении с Нарвским шоссе, однако столичные власти планируют в скором времени продлить ее до улицы Козе через пустырь, связав районы Ласнамяэ и Пирита.

По мнению местных жителей, на улице Козе безумного потока машин не наблюдается. Поэтому необходимости создавать новый транспортный коридор нет.

"Власти хотят решить проблему очень простым способом — построить новую дорогу в непосредственной близости к частным домам и в природоохранной зоне", — выразил обеспокоенность местный житель Андрес Санг.

Столичные чиновники предлагают дождаться результатов исследований, которые должны выявить как пользу от новой дороги, так и возможные риски.

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