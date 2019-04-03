Местные самоуправления смогут ходатайствовать о пособии на развитие услуг попечительства

”Каждый человек хочет достойно жить у себя дома и справляться с повседневными задачами самостоятельно. Именно поэтому важно развивать именно те услуги местных самоуправлений, которые могут это поддерживать. Благодаря качественным услугам улучшатся возможности людей с особыми потребностями как дома, так и в обществе в целом, в том числе и на рынке труда. Это также сократит нагрузку на близких и предоставит им больше возможностей для самореализации”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

О пособии можно ходатайствовать на развитие недельной услуги для пожилых или услуги интервального ухода, услуги на дому, услуги опорных лиц или индивидуального помощника. Можно также получить пособие на развитие услуг, которые поддерживают уход за близкими, а также на развитие интегрированных услуг.

”Опорные услуги, направленные на тех, кто ухаживает за близкими, необходимы для помощи и улучшения качества жизни людей с нагрузкой по уходу, которые также помогают им совмещать работу и семейную жизнь. При интегрированных услугах, исходя из случая, можно объединить разные услуги. Например, объединить услугу на дому и услугу опорного лица”, — добавила министр.

Услуга на дому позволяет оказывать помощь человеку в его домашней среде. Ему помогают приносить покупки, прибираться или заносить в дом дрова. Также человек может нуждаться в услугах опорного лица, который будет ему помогать за пределами дома.

Участвовать в конкурсе могут как представители местных самоуправлений, так и частного сектора. От последних требуется привлечение в проект местных самоуправлений.