Местные самоуправления смогут ходатайствовать о пособии на развитие услуг попечительства

”Необходимо поддерживать и развивать те услуги местных самоуправлений, которые позволяют людям как можно дольше справляться с повседневной жизнью у себя дома. Для этого местные самоуправления могут предлагать нуждающимся в помощи, например, услугу на дому, услугу опорного специалиста или индивидуального помощника. Благодаря запланированному конкурсу мы хотим поддержать развитие именно этих услуг”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

О пособии можно ходатайствовать на развитие недельной услуги для пожилых или услуги интервального ухода, услуги на дому, услуги опорных лиц или индивидуального помощника. Можно также получить пособие на развитие услуг, которые поддерживают уход за близкими, а также на развитие интегрированных услуг. ”Опорные услуги, направленные на тех, кто ухаживает за близкими, необходимы для помощи и улучшения качества жизни людей с нагрузкой по уходу, которые также помогают им совмещать работу и семейную жизнь. При интегрированных услугах, исходя из случая, можно объединить разные услуги. Например, объединить услугу на дому и услугу опорного лица”, — отметила министр.

Услуга на дому позволяет оказывать помощь человеку в его домашней среде. Ему помогают приносить покупки, прибираться или заносить в дом дрова. Также человек может нуждаться в услугах опорного лица, который будет ему помогать за пределами дома.