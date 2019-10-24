Местные самоуправления помогают молодежи найти себя

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, важно обеспечивать своевременную поддержку молодым людям, которые не работают и не учатся для того, чтобы они могли вернуться в образование или на рынок труда. ”Молодые люди сталкиваются с различными препятствиями при продолжении образования или при выходе на рынок труда. Среди молодых людей есть как те, кто нуждается в толковании законодательства или в ходатайстве пособий и в получении самих услуг, так и те, кто нуждается в разрешении серьезных проблем со здоровьем или в повседневной жизни.

Социальные работники местных самоуправлений поэтапно связываются с молодыми людьми и благодаря этому помощь получают и те молодые люди, которые сами не смогли бы ее получить. Те молодые люди, которые из-за более серьезных проблем со здоровьем выпали из образования или рынка труда часто не знают о возможностях для получения помощи. Благодаря постоянному контакту и предложениям о помощи молодые люди или их близкие все чаще осмеливаются признать, что помощь действительно необходима”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

На этой неделе те местные самоуправления, которые присоединились к системе поддержки неактивной молодежи смогут пользоваться списками, составленными по результатам четвертого мониторинга. Оказывать помощь молодежи будут 44 самоуправления, в том числе Таллинн, Тарту и Нарва.