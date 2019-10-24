24.10.2019, 15:09

Местные самоуправления помогают молодежи найти себя


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Viljandis avati kapitaalremondi läbinud Paalalinna kool
Viljandis avati kapitaalremondi läbinud Paalalinna koolFoto: Kenno Soo

С весны 2018 года местные самоуправления пользуются системой поддержки неактивной молодежи для выявления и поддержки молодых людей, которые не учатся и не работают. За полтора года 575 молодых людей признали, что им нужна поддержка для того, чтобы продолжить учебу или найти работу.

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, важно обеспечивать своевременную поддержку молодым людям, которые не работают и не учатся для того, чтобы они могли вернуться в образование или на рынок труда. ”Молодые люди сталкиваются с различными препятствиями при продолжении образования или при выходе на рынок труда. Среди молодых людей есть как те, кто нуждается в толковании законодательства или в ходатайстве пособий и в получении самих услуг, так и те, кто нуждается в разрешении серьезных проблем со здоровьем или в повседневной жизни.

Социальные работники местных самоуправлений поэтапно связываются с молодыми людьми и благодаря этому помощь получают и те молодые люди, которые сами не смогли бы ее получить. Те молодые люди, которые из-за более серьезных проблем со здоровьем выпали из образования или рынка труда часто не знают о возможностях для получения помощи. Благодаря постоянному контакту и предложениям о помощи молодые люди или их близкие все чаще осмеливаются признать, что помощь действительно необходима”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

На этой неделе те местные самоуправления, которые присоединились к системе поддержки неактивной молодежи смогут пользоваться списками, составленными по результатам четвертого мониторинга. Оказывать помощь молодежи будут 44 самоуправления, в том числе Таллинн, Тарту и Нарва.

Система поддержки неактивной молодежи помогает самоуправлениям выявлять и лучше поддерживать молодых людей в возрасте 16-26 лет, которые по тем или иным причинам не работают и не учатся и заинтересованы в помощи. Социальные работники самоуправлений вновь начнут связываться с молодыми людьми по электронной почте или телефону, чтобы определить, нужна ли им помощь. Сотрудничество с разными сторонами, например, с кассой по безработице или различными образовательными учреждениями и молодежными центрами, помогает находить наилучшие решения проблем, что делает сотрудничество разных сторон особенно важной частью системы поддержки неактивной молодежи.

Системой поддержки неактивной молодежи хотя бы раз в течение четырех мониторингов воспользовались 68 местных самоуправлений из которых 22 местных самоуправления пользуются системой постоянно. Среди новых местных самоуправлений, которые никогда прежде не пользовались системой — 7. Число самоуправлений, которые никогда не пользовались системой сократилось до 11. Распространенной причиной называют нехватку ресурсов, что препятствует оказанию помощи молодежи. Тем не менее, молодежь не должна оставаться без помощи. В ходе открытого конкурса все местные самоуправления могут ходатайствовать о финансировании деятельности, связанной с молодежью.

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