Местные самоуправления получат дополнительные средства для повышения зарплат воспитателям детских садов и организации образования по интересам

По словам министра образования и науки Майлис Репс, субсидии выплачиваются уже третий год подряд с целью мотивировать местные самоуправления повышать зарплаты воспитателей детских садов как минимум до уровня минимальной зарплаты школьных учителей, и улучшить доступность разнообразного образования по интересам.

”Дошкольное образование является важной частью системы образования, и его качество является залогом успешного начала обучения в школе. Мы высоко ценим труд воспитателей и опорных специалистов детских садов, и я очень рада сообщить, что все местные самоуправления внесли свой вклад в поддержку развития детей в виде повышения зарплат воспитателям, — сказала Репс. — 14,25 миллиона евро, выделенные местным самоуправлениям на организацию образования и деятельности по интересам, позволят большему количеству ребят заниматься разнообразной деятельностью по интересам как минимум в трех сферах: культура, спорт, а также естественные и точные науки и технологии”.

Условием получения субсидий на покрытие расходов на рабочую силу является решение местного самоуправления поднять зарплаты воспитателей детских садов как минимум до 90 процентов от минимальной зарплаты учителя общеобразовательной школы, то есть до 1125 евро в месяц, и для воспитателей, имеющих степень магистра, до 100 процентов, то есть до 1250 евро в месяц. Все местные самоуправления выполнили данное условие.