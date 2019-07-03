Местные группировки привлекают к грабежам и разбою "рабочую силу" из Литвы, Латвии и Украины

Так, недавно в одном из аэропортов Австрии был задержан 29-летний гражданин Украины. Его подозревают в ограблении магазина дорогих наручных часов летом прошлого года в Таллинне. Другой украинец, объявленный в международный розыск, пока в бегах.

Эстонцы Тийт Пеэгель (36) и Алар Селге (52), также принимавшие участие в этом ограблении, были задержаны в начале ноября. За разбой и две квартирные кражи первый получил три года и десять месяцев тюрьмы, второй за сбыт полученного в результате совершения виновного деяния имущества был наказан денежным штрафом.

По словам прокурора Натальи Мийлвеэ и полицейского Хиско Вареса, в сфере ограбления ювелирных салонов действуют общеевропейские сети, которые сначала находят подходящих исполнителей, а затем сбывают товар.

Схемы по всей Европе более или менее одинаковы.