03.07.2019, 10:50

Местные группировки привлекают к грабежам и разбою "рабочую силу" из Литвы, Латвии и Украины

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rus.delfi.ee
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Местные группировки привлекают к грабежам и разбою "рабочую силу" из Литвы, Латвии и Украины
Politsei

С целью снижения риска задержания занимающиеся товарами класса люкс преступные сети привлекают воров и грабителей со всей Европы. Эстонских преступников можно встретить преимущественно в Северных странах, Италии и Центральной Европе, а вот в Эстонии набеги на магазины и лавки совершают преимущественно выходцы из Латвии, Литвы, Молдовы и Украины, пишет Õhtuleht.

Так, недавно в одном из аэропортов Австрии был задержан 29-летний гражданин Украины. Его подозревают в ограблении магазина дорогих наручных часов летом прошлого года в Таллинне. Другой украинец, объявленный в международный розыск, пока в бегах.

Эстонцы Тийт Пеэгель (36) и Алар Селге (52), также принимавшие участие в этом ограблении, были задержаны в начале ноября. За разбой и две квартирные кражи первый получил три года и десять месяцев тюрьмы, второй за сбыт полученного в результате совершения виновного деяния имущества был наказан денежным штрафом.

По словам прокурора Натальи Мийлвеэ и полицейского Хиско Вареса, в сфере ограбления ювелирных салонов действуют общеевропейские сети, которые сначала находят подходящих исполнителей, а затем сбывают товар.
Схемы по всей Европе более или менее одинаковы.

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