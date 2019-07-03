Местные группировки привлекают к грабежам и разбою "рабочую силу" из Литвы, Латвии и Украины(19)
С целью снижения риска задержания занимающиеся товарами класса люкс преступные сети привлекают воров и грабителей со всей Европы. Эстонских преступников можно встретить преимущественно в Северных странах, Италии и Центральной Европе, а вот в Эстонии набеги на магазины и лавки совершают преимущественно выходцы из Латвии, Литвы, Молдовы и Украины, пишет Õhtuleht.
Мелания Трамп на приеме в Лондоне поразила гостей
Названа самая вредная колбаса
«Верный друг и порядочный человек»: умер актёр Александр Кузнецов
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату