Местные группировки привлекают к грабежам и разбою "рабочую силу" из Литвы, Латвии и Украины(23)
С целью снижения риска задержания занимающиеся товарами класса люкс преступные сети привлекают воров и грабителей со всей Европы. Эстонских преступников можно встретить преимущественно в Северных странах, Италии и Центральной Европе, а вот в Эстонии набеги на магазины и лавки совершают преимущественно выходцы из Латвии, Литвы, Молдовы и Украины, пишет Õhtuleht.
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