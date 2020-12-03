Мэры Таллинна и Хельсинки: надо готовиться к новой реальности и сохранять позитивный настрой

Оба мэра подтвердили, что, к сожалению, из-за пандемии коронавируса оба города находятся в одинаково тяжелом положении, но, несмотря на это, сотрудничество продолжается. У городов имеются совместные планы по дигитализации городского планирования, повышению мобильности, развитию туризма, а также связанные с Балтийским морем.

Мэр Хельсинки Ян Вапаавуори отметил на встрече, что, по его оценке, северные страны лучше справились с кризисом, чем многие другие государства.

”У нас также имеются реалистичные планы по вакцинации, и мы надеемся уже вскоре увидеть завершение кризиса, — сказал Ян Вапаавуори. — Я верю, что мы сумеем улучшить свою позицию на мировом рынке как безопасные, чистые, хорошо организованные государства, доказав также и свою способность справляться с глобальным кризисом”.

Оба мэра отметили, что важно думать о посткризисном периоде, готовясь к новой реальности и сохраняя позитивный настрой. Они также подчеркнули, что необходимость в сотрудничестве, очевидно, возрастет, поскольку сектор туризма и экономики начнет развиваться быстрее, чем раньше. Представители обоих городов назвали важнейшей сферой сотрудничества цифровое развитие, что, однако, является относительно легко достижимым.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, кризис вывел на новый уровень мотивацию и дополнительные возможности для будущего, чтобы привлечь в регион не только туристов, но также талантливых людей и инвестиции.

”Несмотря на то, что ситуация сложная, нужно смотреть в будущее и ставить цели ради того, чтобы быть привлекательными и конкурентоспособными, — сказал Михаил Кылварт. — Тем самым мы сможем внести свой вклад в строительство нового посткризисного мира и стать заметнее на мировой арене”.

Вчерашняя встреча — одна из двух запланированных встреч мэров обеих столиц, которые проводятся дважды в год поочередно, то в Хельсинки, то в Таллинне для того, чтобы пересмотреть программу действий 2018-2021, добавленную к заключенному в 2018 году меморандуму о сотрудничестве, и поставить новые цели. Вапаавуори и Кылварт назначили следующую встречу на весну 2021 года и выразили надежду, что ее можно будет провести непосредственно в Таллинне.