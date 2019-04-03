Мэры Таллинна, Хельсинки и Турку приглашают на общие прибрежные толоки

Мэр Таллинна Таави Аас, мэр Хельсинки Ян Вапаавуори и мэр Турку Минна Арве призывают приморские самоуправления привлечь жителей к толоке по уборке берега и тем самым привлечь внимание ко все возрастающей угрозе для окружающей среды — мусору, выбрасываемому морем.

Почти 80% этого мусора — отходы, попавшие в море с берега, что наносит огромный ущерб хрупкой экосистеме, не способной быстро разлагать такие отходы. Особенно это касается пластика, который разлагается не совсем, а лишь на мелкие частицы. Уже у 90% морских птиц такие частицы обнаруживают в желудках. А это ведет к гибели птиц. Частицы попадают и на наш стол, поскольку уже содержатся в пищеварительной системе 25% морских рыб.

Призыв включает уборку на берегах впадающих в море рек или сообщающихся с ним водоемов.

Таллинн, Хельсинки и Турку активно сотрудничают в деле охраны вод Балтики. В 2006 году Хельсинки и Турку инициировали "Балтийский вызов", к которому присоединились 270 самоуправлений, в том числе Таллинн, частных предприятий, государственных учреждений, учебных заведений, организаций гражданского общества. Уже пять лет проводятся толоки "Чистый берег". 18 мая проводит толоку на морском побережье также Санкт-Петербург.