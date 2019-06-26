Мертвые души: полиция обнаружила ошибку у 15 000 ID-карт

Ошибка касается почти 15 000 карты, у которых сертификаты должны были автоматически стать недействительными, например, со смертью владельца или сменой имени. Однако они продолжали быть действительными, и их даже можно было использовать в э-среде.

Сертификаты этих 15 000 ID-карт оставались действительными как минимум с 2014 года по середину 2015.

Ошибка казалась лишь тех карт, чей срок действия истекал автоматически. Если же человек сам обращался в бюро Департамента полиции и погранохраны за сменой карты, то сотрудник бюро вручную аннулировал сертификаты.