26.06.2019, 18:30

Мертвые души: полиция обнаружила ошибку у 15 000 ID-карт

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rus.delfi.ee
EST 14
PPA esitles uue kujunduse ja turvaelementidega ID-kaarti
ID-kaartFoto: Rauno Volmar

ИТ-служба полиции и МВД (SMIT) обнаружила большое количество ID-карт, которые должны были стать недействительными, но из-за ошибки программного обеспечения ими больше года можно было пользоваться в э-среде, пишет Geenius.

Ошибка касается почти 15 000 карты, у которых сертификаты должны были автоматически стать недействительными, например, со смертью владельца или сменой имени. Однако они продолжали быть действительными, и их даже можно было использовать в э-среде.

Сертификаты этих 15 000 ID-карт оставались действительными как минимум с 2014 года по середину 2015.

Ошибка казалась лишь тех карт, чей срок действия истекал автоматически. Если же человек сам обращался в бюро Департамента полиции и погранохраны за сменой карты, то сотрудник бюро вручную аннулировал сертификаты.

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