Мертвые души: полиция обнаружила ошибку у 15 000 ID-карт

Ошибка касается почти 15 000 карты, у которых сертификаты должны были автоматически стать недействительными, например, со смертью владельца или сменой имени. Однако они продолжали быть действительными, и их даже можно было использовать в э-среде.

Сертификаты этих 15 000 ID-карт оставались действительными как минимум с 2014 года по середину 2015.

Ошибка казалась лишь тех карт, чей срок действия истекал автоматически. Если же человек сам обращался в бюро Департамента полиции и погранохраны за сменой карты, то сотрудник бюро вручную аннулировал сертификаты.

Как сообщает полиция, в течение пяти лет в э-услугах использовались 353 признанных недействительными карты, из них 285 – это документы умерших людей.

"Так как обмен данными между инфосистемами не работал корректно, то в э-услугах можно было и дальше пользоваться теми ID-картами, которые, например, были признаны недействительными связи с тем, что человек поменял имя после вступления в брак, и картами вида на жительство, которые стали недействительными после получения человеком гражданства Эстонии", – разъяснила эксперт отдела развития Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх. „В этих случаях нет никаких оснований полагать, что картами пользовались сторонние люди вместо владельцев этих карт“.