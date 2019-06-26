Мертвые души: полиция обнаружила ошибку у 15 000 ID-карт

ИТ-служба полиции и МВД (SMIT) обнаружила большое количество ID-карт, которые должны были стать недействительными, но из-за ошибки программного обеспечения ими больше года можно было пользоваться в э-среде, пишет Geenius.
Ошибка касается почти 15 000 карты, у которых сертификаты должны были автоматически стать недействительными, например, со смертью владельца или сменой имени. Однако они продолжали быть действительными, и их даже можно было использовать в э-среде.
Сертификаты этих 15 000 ID-карт оставались действительными как минимум с 2014 года по середину 2015.
Ошибка казалась лишь тех карт, чей срок действия истекал автоматически. Если же человек сам обращался в бюро Департамента полиции и погранохраны за сменой карты, то сотрудник бюро вручную аннулировал сертификаты.
Как сообщает полиция, в течение пяти лет в э-услугах использовались 353 признанных недействительными карты, из них 285 – это документы умерших людей.
"Так как обмен данными между инфосистемами не работал корректно, то в э-услугах можно было и дальше пользоваться теми ID-картами, которые, например, были признаны недействительными связи с тем, что человек поменял имя после вступления в брак, и картами вида на жительство, которые стали недействительными после получения человеком гражданства Эстонии", – разъяснила эксперт отдела развития Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх. „В этих случаях нет никаких оснований полагать, что картами пользовались сторонние люди вместо владельцев этих карт“.
"В случае использования документа умершего человека, в основном, это были случаи, когда близкие оплачивали счета умершего, расходы на похороны, и расторгали имевшиеся на имя ушедшего из жизни близкого договоры на использование разных услуг, что является нормальным поведением после ухода близкого человека из жизни. Но в случае с одной картой Департамент полиции и погранохраны расследует возможность, что член семьи злоупотреблял документом умершего человека намеренно и в отношении этого случая начато уголовное делопроизводство", – сказала Кирх.
По словам руководителя отдела услуг идентитета Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) Калле Куузика, из-за сбоя в обмене данных информация не обо всех картах при признании карт недействительными дошла из инфосистемы Департамента полиции и погранохраны UUSIS до обслуживающего сертификаты предприятия SK ID Solutions
"Из-за этого можно было продолжать пользоваться некоторыми картами в э-услугах. На данный момент проблема решена и все эти сертификаты признаны недействительными", – добавил Куузик.
SMIT, который занимается развитием и администрированием баз данных Департамента полиции и погранохраны, добавил в инфосистему дополнительный контрольный механизм, чтобы исключить возможность возникновения аналогичных сбоев в будущем.
Департамент государственной инфосистемы (RIA) добавил на страницу Eesti.ee приложение, в котором с помощью личного когда можно проверить, не затронул ли сбой в обмене данных документ вашего умершего родственника: https://www.eesti.ee/portaal/!portaal.document_check.
Департамент государственной инфосистемы (RIA) начал в отношении SK ID Solutions и Департамента полиции и погранохраны производство, в отношении Департамента полиции и погранохраны RIA проверяет соответствие требованиям безопасности инфосистеме департамента.
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