“Мертвую пищу не употребляю”. Как вегетарианцы будут праздновать Яанову ночь без мяса?

Портал RusDelfi спросил у Михаила Могутова (вегетарианец 7 лет), Натальи Карасевой (5), Влада Васа (7) и Кристины Юманкиной (2) — как они ”выживают” в эти дни.

Как празднуют?

Возможно, так получилось случайно, но трое из четверых опрошенных не помнят, как они в последний раз отмечали этот день. Но, по их словам, дача, природа, мангал, костер — это основные атрибуты праздника.

Что едят?

”Я беру много овощей: цуккини, баклажаны, батат, и все это запекаю на мангале. Получается вкусно, сочно, полезно и с ароматом дымка, а согласитесь, именно это больше всего ассоциируется с пикником. Потом можно завернуть все это в лаваш, накидать туда зелени, может быть, сделать песто и с удовольствием съесть”, — говорит Наталья.

Михаил считает, что овощам нужно дать настояться в маринаде и специях, желательно всю ночь. ”Мое любимое — это красный лук, паприка и баклажан. Также камамбер для гриля. В этом году думаем с друзьями найти веганский шашлык и попробовать его на вкус”.

Влад и Кристина делают так же: жарят овощи на мангале. Но Кристину привлекают веганские продукты или ”заменители мяса” — сосиски и котлеты из сои.”Благодаря таким продуктам можно особо не выделяться из компании, если ты один веган в тусовке, например. В то же время это не вызывает жалость у людей, по поводу того, что ты ешь "только одни овощи".

Maxima jaanipäevakampaania Foto: Priit Simson

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