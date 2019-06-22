“Мертвую пищу не употребляю”. Как вегетарианцы будут праздновать Яанову ночь без мяса?

Как правило, 22-24 июня жители Эстонии выезжают на природу, разжигают костер и жарят шашлык. В это время магазины переполнены мясной продукцией, торговые сети настойчиво рекламируют курицу в маринаде и свинину под соусом. Но как отмечают Яанову ночь вегетарианцы, которые не едят мясо? Ведь у многих уже закрепилось понятие: Яанова ночь = шашлык.
Портал RusDelfi спросил у Михаила Могутова (вегетарианец 7 лет), Натальи Карасевой (5), Влада Васа (7) и Кристины Юманкиной (2) — как они ”выживают” в эти дни.
Как празднуют?
Возможно, так получилось случайно, но трое из четверых опрошенных не помнят, как они в последний раз отмечали этот день. Но, по их словам, дача, природа, мангал, костер — это основные атрибуты праздника.
Что едят?
”Я беру много овощей: цуккини, баклажаны, батат, и все это запекаю на мангале. Получается вкусно, сочно, полезно и с ароматом дымка, а согласитесь, именно это больше всего ассоциируется с пикником. Потом можно завернуть все это в лаваш, накидать туда зелени, может быть, сделать песто и с удовольствием съесть”, — говорит Наталья.
Михаил считает, что овощам нужно дать настояться в маринаде и специях, желательно всю ночь. ”Мое любимое — это красный лук, паприка и баклажан. Также камамбер для гриля. В этом году думаем с друзьями найти веганский шашлык и попробовать его на вкус”.
Влад и Кристина делают так же: жарят овощи на мангале. Но Кристину привлекают веганские продукты или ”заменители мяса” — сосиски и котлеты из сои.”Благодаря таким продуктам можно особо не выделяться из компании, если ты один веган в тусовке, например. В то же время это не вызывает жалость у людей, по поводу того, что ты ешь "только одни овощи".
Как реагируют друзья?
Влад лишний раз старается не говорить, что не есть мясо, особенно в малознакомых компаниях. ”Не хочу постоянно объяснять — почему. Мне легче сказать, что просто не хочу. Иной раз начинается: а где ты берешь B12, белки, сколько килокалорий считаешь и так далее. Хотя просвещенных людей в данном вопросе относительно живой (вегатерианской — ред.) кухни становится все больше”.
У Кристины более положительный опыт. ”Мои друзья и знакомые спокойно реагируют на мой выбор не есть мясо, я стараюсь никому не навязывать свою позицию и не принимать позиции других людей. Но если кто-то подробно интересуется причиной моего выбора, то я с радостью рассказываю”.
”
Мне легче сказать, что просто не хочу. Иной раз начинается: а где ты берешь B12, белки, сколько килокалорий считаешь и так далее.
Наталья уже привыкла к вопросу — ты не ешь мясо? ”Есть даже те, кто прислушивается и берет пример на вооружение”, — подчеркнула она.
Михаилу было сложно первый год удержаться от шашлыка и его запаха, но со временем стало проще. ”Мне кажется, это полезный навык уметь отказываться от того, к чему привязан или от чего зависим. Заменять старые привычки и традиции на новые ради яркого, нового опыта”, — подытожил он.
Стоит добавить, что нужно уважать выбор каждого. И если человек не хочет питаться ”как все”, то не нужно заставлять его есть то, что принято, есть ”как положено”. Каждый сам выбирает, что отправить в желудок. Не все ведь прыгают через костер в Яанову ночь.
NB! Эта статья не о пользе вегетарианства и вреде мясоедения. За консультацией лучше обратиться к специалистами.
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