Мероприятия в честь пятилетия э-резидентства пройдут в 21 стране

С момента запуска программы 1 декабря 2014 года, когда британский журналист Эдвард Лукас получил ИД-карту в качестве первого э-резидента, к программе присоединились более 62 000 э-резидентов. Они создали более 10 100 предприятий, в которых работает почти 1700 человек. Помимо косвенного экономического дохода, связанного среди прочего с ростом эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, и с инвестициями, программа за почти пять лет деятельности принесла экономике Эстонии прямой доход в размере 31 млн евро.
Количество активных, то есть уплачивающих в Эстонии налоги предприятий, созданных э-резидентами, по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 58%. "В прошлом году программа э-резидентства принесла в государственный бюджет 9,3 миллиона евро чистого дохода. Эта сумма могла бы, например, покрыть расходы более половины проведенных в этом же году комбинированных операций на сердце", — поясняет Ваттер.
По его словам, э-резидентство должно приносить пользу как можно большему количеству жителей Эстонии. "Так как деньги, получаемые через уплачиваемые э-резидентами налоги и госпошлины, приносят жителям Эстонии прямую выгоду, и используются, например, в сфере образования, культуры, социального обеспечения, то у нас достаточно причин, мотивирующих на усердную работу и в предстоящие пять лет", — добавляет Ваттер.
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