Мероприятия в честь пятилетия э-резидентства пройдут в 21 стране

По словам исполнительного директора программы э-резидентства Оття Ваттера, круг друзей Эстонии растет по всему миру с большой скоростью, и важный вклад делают многие представители Эстонии — как дипломаты, предприниматели и чиновники, так и э-резиденты.

"Каждую неделю диги-ИД э-резидента получает несколько сотен желающих. Мы решили провести серию мероприятий, которые помогут собрать вместе друзей Эстонии по всему миру. Мы хотим сказать им слова благодарности за доверие, поддержку и тот вклад, который они сделали в экономику и имидж Эстонии", — говорит Ваттер.

Он добавляет, что организовать такое количество мероприятий в честь дня рождения было возможно в большой степени благодаря помощи зарубежных представительств Эстонии.