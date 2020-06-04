Мэрия Тарту предложила горожанам для летних прогулок необычное место

Цель реализации бульвара Свободы от автомобилей — оживить центр города, соединить реку Эмайыги и сердце города, предложить интересные возможности проведения досуга, свести вместе разные поколения и укрепить чувство единства после чрезвычайного положения.

Мэр Тарту Урмас Клаас пояснил, что поскольку из-за распространения коронавируса отменяются многие ожидаемые мероприятия, городская управа решила предложить тартусцам возможность собираться в центре города и наслаждаться летом и обществом друг друга в неожиданной среде — посреди проезжей части. ”После сложного начала года мы желаем предложить людям радость и приятное городское пространство. Мы создаем среду, которая привела бы в центр города больше людей, и с оживлением района посетители также попадут в тамошние кафе и рестораны”, — сказал Клаас.

На бульвар Свободы от автомобилей приглашаются все, кто хочет приятно провести время в центре города — насладиться своеобразной городской средой, провести на открытом воздухе собрания или принять участие в разных видах деятельности. Посетителей ожидают зона для собраний, береговой бар, качели, уличный читальный зал, уличные продуктовые автомобили, зона для пикников, стол для пинг-понга, рыночная площадь и блошиный рынок, программы дома природы и художественного музея, уличное кино и многое другое интересное.

Вся территория оформлена с учетом правила соблюдения дистанции 2+2, о нем напоминают обозначения на асфальте и в зеленых зонах. Развлекательная программа не анонсируется, чтобы избежать скоплений. Однако можно быть уверенным в том, что весь месяц бульвар Свободы от автомобилей будет наполнен приятными событиями, поэтому сюда стоит прийти в любое время.

Если горожане и гости хорошо воспримут бульвар Свободы от автомобилей, то возможно эта идея сформируется в добрую традицию.

В создании бульвара Свободы от автомобилей ведут тесное сотрудничество городская управа, целевое учреждение Tartu 2024, предприниматели и многие городские учреждения культуры и образования.

Бульвар Свободы от автомобилей будет открыт с 3 июля по 2 августа.