Мэрия Таллинна призывает горожан выразить мнение относительно ограничения продажи алкоголя

"Свое мнение по этому вопросу, — сообщил вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу, — можно высказать, написав по адресу: ettevotlus@tallinnlv.ee, Предложения мы ждем до 8 октября".

Рийсалу отметил, что городские власти пришли совместно с полицией к выводу, что торговлю алкогольными напитками нужно дополнительно ограничить. Цель этого — обеспечить улучшение общественного порядка, повысить привлекательность городской среды и сберечь здоровье жителей.

Нынешней регуляции для круглосуточно работающих баров недостаточно.

Нужно не только ограничить и сократить время продажи алкоголя в заведениях развлекательного характера, но и потребовать, чтобы торгующие этим зельем магазины располагались подальше от детских и учебных заведений. Такой дистанцией могли бы стать 150 метров. А продажа алкоголя в барах могла бы вестись в ночь на рабочий день до 2-х, а в ночь на выходной — до 3-х часов.

Для решения этой проблемы Таллинн нуждается в помощи законодателя, потому что сейчас закон не позволяет ограничивать утреннюю продажу алкоголя, она разрешена сразу после окончания времени ночного покоя, т.е. с 6-7 часов утра.

Сейчас Таллинским городским собранием торговля алкоголем запрещена в магазинах, вход в которые находится ближе 50 метров от главного входа в основную школу, гимназию или профессиональное училище.