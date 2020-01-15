Мэрия Маарду вновь приглашает жителей города подавать идеи на конкурс "Сделаем город красивее"

В этом году Маарду отмечает 40 лет со дня предоставления ему статуса города. В честь юбилея Маардуская горуправа объявляет конкурс идей «Сделаем город красивее», бюджет которого составляет 40 000 евро. В рамках конкурса горожане могут представить свои предложения по улучшению городской среды, и лучшие из предложенных идей будут претворены в жизнь. Свои предложения маардусцы могут подать до полуночи 5 февраля 2020-го.
По словам мэра МаардуВладимира Архипова, предыдущий опыт проведения конкурса идей показал, что у маардусцев есть много хороших идей и желание принять непосредственное участие в развитии города. ”В прошлом году за идеи конкурса было отдано 837 голосов. Активность горожан позволила мэрии определить победителя и направить в общей сложности 30 000 евро на строительство современной уличной площадки для игры в баскетбол около Маардуской гимназии. Идея реновации стадиона Маардуской основной школы также получила большую поддержку горожан и будет претворена горуправой в жизнь в несколько этапов вне конкурса. В этом году начнется проектирование нового стадиона”, — сообщил он.
”Представляя свои идеи на конкурс, горожане помогут привлечь внимание мэрии к объектам, которые нуждаются в развитии, а также получить хорошую возможность для реализации своих предложений. Жители города могут предлагать идеи из разных областей жизни города — от спорта до возможностей проводить свободное время, от городского дизайна до охраны окружающей среды. Единственным ограничением является общая стоимость предложений, которая в этом году в честь юбилея Маарду составляет 40 000 евро”, — добавил он.
Идеи можно представлять с 15 января по 5 февраля 2020-го в электронном виде на портале VOLIS. Также можно подать идеи посредством электронной почты, прислав заполненный бланк на имейл linnavalitsus@maardu.ee или на бумаге почтой на адрес Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (на конверте пометка ”Сделаем город красивее 2020”). Бланк можно скачать по ссылке.
В середине февраля соберется состоящая из экспертов комиссия, которая рассмотрит все поступившие предложения и выберет среди них те, которые будут выдвинуты на народное голосование. При оценке идей будет учтены реалистичность предложений, их стоимость и возможность реализации в 2020 году. Голосование за лучшие идеи продлится с 20 февраля по 20 марта 2020 года, а его результаты будут объявлены в апреле. Каждый человек не моложе 16 лет, зарегистрированный в городе Маарду, может отдать свой голос за две идеи, которые, по его мнению, нужно реализовать в рамках этого конкурса.
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