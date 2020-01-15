Мэрия Маарду вновь приглашает жителей города подавать идеи на конкурс "Сделаем город красивее"

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, предыдущий опыт проведения конкурса идей показал, что у маардусцев есть много хороших идей и желание принять непосредственное участие в развитии города. ”В прошлом году за идеи конкурса было отдано 837 голосов. Активность горожан позволила мэрии определить победителя и направить в общей сложности 30 000 евро на строительство современной уличной площадки для игры в баскетбол около Маардуской гимназии. Идея реновации стадиона Маардуской основной школы также получила большую поддержку горожан и будет претворена горуправой в жизнь в несколько этапов вне конкурса. В этом году начнется проектирование нового стадиона”, — сообщил он.

”Представляя свои идеи на конкурс, горожане помогут привлечь внимание мэрии к объектам, которые нуждаются в развитии, а также получить хорошую возможность для реализации своих предложений. Жители города могут предлагать идеи из разных областей жизни города — от спорта до возможностей проводить свободное время, от городского дизайна до охраны окружающей среды. Единственным ограничением является общая стоимость предложений, которая в этом году в честь юбилея Маарду составляет 40 000 евро”, — добавил он.