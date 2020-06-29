Мерике Юрило покинет пост гендиректора Департамента здоровья с компенсацией более 10 000 евро

Юрило выплатят премию в 10 480 евро за вклад в сферу здравоохранения Эстонии. Также ей компенсируют 17,5 неиспользованных отпускных дней.

18 июня Юрило сообщила коллегам, что по желанию министра социальных дел Танеля Кийка покидает свой пост. По ее словам, причиной было то, что между ними "не возникло доверительных отношений".

На прошедшей в тот же день пресс-конференции Кийк отметил, что к ситуации, когда в доверительных отношениях появилась трещина, привело нагромождение за последние два-три месяца множества отдельных мелочей, многочисленные споры и разногласия. В конкретные детали он вдаваться не пожелал.

Одним аспектом было использование подаренных бизнесменами 50 000 экспресс-тестов. Их начали использовать по приказу правительства, а Департамент здоровья быд против.