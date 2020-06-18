Мерике Юрило покидает пост гендиректора Департамента здоровья

18 июня должна состояться совместная пресс-конференция Юрило и министра социальных дел Танеля Кийка, на которой будут разъяснены причины отставки чиновницы, руководившей Департаментом здоровья в период коронавирусного кризиса.

Некоторые политики из правительственной коалиции критиковали действия Юрило с самого начала кризиса. В частности, департамент упрекали в выдаче разрешения на волейбольный матч на Сааремаа с участием итальянских спортсменов, после которого остров стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Эстонии.

Кроме того, в последние недели Юрило оказалась в ситуации противостояния с правительством и по поводу использования экспресс-тестов на коронавирус.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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