Мерике Юрило покидает пост гендиректора Департамента здоровья

Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило уходит с этой должности по собственному желанию — об этом сообщили в четверг ERR в пресс-службе департамента, передает RusERR.
18 июня должна состояться совместная пресс-конференция Юрило и министра социальных дел Танеля Кийка, на которой будут разъяснены причины отставки чиновницы, руководившей Департаментом здоровья в период коронавирусного кризиса.
Некоторые политики из правительственной коалиции критиковали действия Юрило с самого начала кризиса. В частности, департамент упрекали в выдаче разрешения на волейбольный матч на Сааремаа с участием итальянских спортсменов, после которого остров стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Эстонии.
Кроме того, в последние недели Юрило оказалась в ситуации противостояния с правительством и по поводу использования экспресс-тестов на коронавирус.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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