07.11.2019, 09:20

Мэри Кросс: на меня действительно напали. Но инцидент исчерпан

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Мэри Кросс: на меня действительно напали. Но инцидент исчерпан
Ülalt esimesel fotol on näha, kuidas Kross viitas uurijatele, kus teda olevat rünnatud. Kokkuvõttes oli aga skandaal ilmselt hoopis vesi EKRE veskile, nad said rõhutada, et Kross valetas (alumisel fotol EKRE üks nn firmaüritusi ehk tõrvikurongkäik).Ekspress Meedia

На прошлой неделе Харьюский уездный суд прекратил уголовное дело по обвинению Мэри Кросс в даче ложных показаний "за отсутствием общественного интереса и в виду небольшой вины". Такой порядок прекращения дела не обязывает обвиняемого признавать свою вину, но подразумевает, что фигурирующее в дело деяние он все же совершил.

В своем мнении в Eesti Päevaleht Мэри Кросс пишет, что нападение на нее действительно было совершено, а на соглашение она пошла для того, чтобы покончить для себя с этим делом.

”В конце ноября прошлого года на меня было совершено нападение с элементами насилия. Я рассказала об этом нескольким друзьям и мужу (которого, кстати, в этот момент не было в Эстонии). По их рекомендации я написала заявление в полицию”, — пишет женщина.

"Мне показалось, что полиция уже на первой беседе приняла позицию, что расследовать надо не случившееся, а меня. Встречи происходили с помощью различных переводчиков, ни одного из которых я бы сама на работу не взяла, и в т.н. режиме ”несколько против одного””.
О том, что против нее выдвинуто обвинение, Кросс узнала из прессы, находясь в командировке.

”Обвинение в лжесвидетельство опирается на два утверждения. Во-первых, машина, на которой я в тот день приехала на пляж, как показали камеры наблюдения, якобы была припаркована не на том месте, которое указала полиции я. Возможно, она действительно была припаркована у какого-либо из находящихся рядом домов. Во-вторых, позиционирирование моего телефона якобы показало, что во время совершения нападения мой телефон находился в другом месте, нежели я сама. Это также возможно, так как у меня три телефона. Я не ношу их всегда с собой. Какой-то может быть у ассистента, какой-то в офисе”, — поясняет Кросс.

"Я согласилась с предложенным прокуратурой способом прекращения судебного дела, поскольку все это расследование уже тогда принесло мне больше неприятностей, чем сам случай. Альтернатива — несколько лет бегать в Эстонии по судам, доказывая, что ты — не верблюд,- не очень прельщала".

Кросс не отрицает, что некоторые детали (например, место парковки) могла описать неточно, но это не говорит о том, что ничего не было. Она говорит, что у нее не было желания ”воевать” с прокуратурой, полицией и СМИ: ”Если бы дело продолжалось, то, скорее всего, закончилось тем, что я не смогла бы доказать, что нападение имело место и тем, что обвинитель не смог бы доказать, что его не происходило”.

”Поэтому я согласилась на прекращение дела с условием, что себя виновной не признают. С назначенным прокуратурой денежным взысканием я была согласна, поскольку, вне всякого сомнения, процессуальные расходы у государства были”.

Кросс выражает сожаление тем, что все закончилось не разрешением инцидента и профилактическим мерами в отношении нападавшего, а цирком в прессе.

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