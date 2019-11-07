Мэри Кросс: на меня действительно напали. Но инцидент исчерпан

В своем мнении в Eesti Päevaleht Мэри Кросс пишет, что нападение на нее действительно было совершено, а на соглашение она пошла для того, чтобы покончить для себя с этим делом.

”В конце ноября прошлого года на меня было совершено нападение с элементами насилия. Я рассказала об этом нескольким друзьям и мужу (которого, кстати, в этот момент не было в Эстонии). По их рекомендации я написала заявление в полицию”, — пишет женщина.

"Мне показалось, что полиция уже на первой беседе приняла позицию, что расследовать надо не случившееся, а меня. Встречи происходили с помощью различных переводчиков, ни одного из которых я бы сама на работу не взяла, и в т.н. режиме ”несколько против одного””.

О том, что против нее выдвинуто обвинение, Кросс узнала из прессы, находясь в командировке.

”Обвинение в лжесвидетельство опирается на два утверждения. Во-первых, машина, на которой я в тот день приехала на пляж, как показали камеры наблюдения, якобы была припаркована не на том месте, которое указала полиции я. Возможно, она действительно была припаркована у какого-либо из находящихся рядом домов. Во-вторых, позиционирирование моего телефона якобы показало, что во время совершения нападения мой телефон находился в другом месте, нежели я сама. Это также возможно, так как у меня три телефона. Я не ношу их всегда с собой. Какой-то может быть у ассистента, какой-то в офисе”, — поясняет Кросс.