Мэри Кросс: на меня действительно напали. Но инцидент исчерпан

Ülalt esimesel fotol on näha, kuidas Kross viitas uurijatele, kus teda olevat rünnatud. Kokkuvõttes oli aga skandaal ilmselt hoopis vesi EKRE veskile, nad said rõhutada, et Kross valetas (alumisel fotol EKRE üks nn firmaüritusi ehk tõrvikurongkäik).

Ekspress Meedia