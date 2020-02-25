25.02.2020, 19:39

Мэра Пярну хотят отправить в отставку. За вотум недоверия проголосовало 20 депутатов из 39

 (5)
EST
Romek Kosenkranius
Romek KosenkraniusFoto: Ago Tammik

Сегодня мэру Пярну Ромеку Козенкраниусу на заседании местного горсобрания выразили вотум недоверия, его судьба решится 5 марта.

Заявление о вотуме недоверия было представлено фракциями партии "Отечество" (Isamaa) и Партии реформ, к которым присоединился единственный представитель Социал-демократической партии в горсовете Калев Кальюсте, ранее входивший в правящую фракцию "Пярну объединяет" (Pärnu Ühendab), передает rus.err.ee. Таким необходимые 20 голосов в горсовете Пярну, состоящем из 39 человек, были набраны, сообщила "Актуальная камера" на эстонском языке.

Читайте также:

Отвечая на вопрос, как удалось переманить на свою сторону Калева Кальюсте, член фракции "Отечество" Андрес Метсоя сказал, что в политике главное не победа, более важный аргумент — проигрыш. Как отмечает издание, на собрании присутствовали лишь инициировавшие вотум депутаты. Вотум недоверия обсудят на заседании горсобрания 5 марта.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: