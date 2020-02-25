Мэра Пярну хотят отправить в отставку. За вотум недоверия проголосовало 20 депутатов из 39(5)
Сегодня мэру Пярну Ромеку Козенкраниусу на заседании местного горсобрания выразили вотум недоверия, его судьба решится 5 марта.
Сегодня мэру Пярну Ромеку Козенкраниусу на заседании местного горсобрания выразили вотум недоверия, его судьба решится 5 марта.
Заявление о вотуме недоверия было представлено фракциями партии "Отечество" (Isamaa) и Партии реформ, к которым присоединился единственный представитель Социал-демократической партии в горсовете Калев Кальюсте, ранее входивший в правящую фракцию "Пярну объединяет" (Pärnu Ühendab), передает rus.err.ee. Таким необходимые 20 голосов в горсовете Пярну, состоящем из 39 человек, были набраны, сообщила "Актуальная камера" на эстонском языке.
Отвечая на вопрос, как удалось переманить на свою сторону Калева Кальюсте, член фракции "Отечество" Андрес Метсоя сказал, что в политике главное не победа, более важный аргумент — проигрыш. Как отмечает издание, на собрании присутствовали лишь инициировавшие вотум депутаты. Вотум недоверия обсудят на заседании горсобрания 5 марта.
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