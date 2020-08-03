Мэр Тарту предлагает вернуть правило 2+2

Второе предложение — восстановить ограничения (до 100 человек максимально) в ночных клубах, кальянных и клубах для взрослых, третье предложение — рекомендовать носить маски в помещениях общественного пользования.

Ранее в Тарту был отменен концерт группы Curly Strings, введен запрет на посещение попечительских домов, закрыты две группы детского сада, конкретные шаги предприняла Клиника Тартуского университета для защиты персонала и пациентов.

Клаас выразил недовольство организаторами концертов Nublu и 2 Quick Start, недавно прошедших в Тарту. Мэр звонил им лично и призывал передать артистам просьбу сообщить пришедшим на концерт не собираться в кучу возле сцены, однако мэра не послушали.

Основной очаг вспышки коронавируса в Тарту — прошедшая 18 июля вечеринка в клубе Vabank, из-за нее заболели 29 человек по всей Эстонии, из них 17 — жители Тарту.