Мэр Таллинна участвует в масштабном международном экономическом форуме в Казахстане

Кылварт отметил, что одной из целей участия в масштабном форуме, который соберет представителей множества стран, является поиск возможностей сотрудничества в сфере туризма. Приглашение на Астанинский экономический форум поступило, когда Михаил Кылварт был в должности председателя Таллиннского горсобрания.

В числе спикеров форума в этом году глава МВФ Кристин Лагард, профессор экономики Джеффри Сакс и профессор Кеннет Рогофф, передает Раэпресс.

С программой форума и полным перечнем спикеров можно ознакомиться на его официальной странице: https://astanaeconomicforum.org.